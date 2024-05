Stand: 12.05.2024 08:58 Uhr Rostock: Gewalttätige Auseinandersetzung vor Einkaufszentrum

In Rostock sind am Samstagabend bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung ein 17 Jahre alter Afghane und dessen 18-jährige deutsche Freundin verletzt worden. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei schlugen und traten mehrere arabischstämmige Jugendliche vor dem Kröpeliner-Tor-Center (KTC) in der Kröpeliner Straße auf den 17-Jährigen ein. Er trug eine Verletzung am Hinterkopf davon. Als ihm seine Freundin helfen wollte, sei auch sie angegriffen worden. Sie habe eine leichte Schnittwunde an der Hand erlitten, hieß es weiter. Mehrere Streifenwagen fahndeten erfolglos nach den Verdächtigen. Es wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 12.05.2024 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock