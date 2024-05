Stand: 30.05.2024 06:53 Uhr Rostock: Gesundheitsminister Lauterbach besucht Branchenkonferenz

Auf der 19. Nationalen Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft in Rostock sprechen am Donnerstag und Freitag verschiedene Experten darüber, wie die Gesundheitsbranche sich möglichst beständig aufstellen kann. Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wird am Donnerstagvormittag zu Besuch sein. Von ihm wird erwartet, dass er auf aktuelle Probleme der Gesundheitswirtschaft eingeht, wie die Krankenhausreform oder fehlende Pflegekräfte. Am Nachmittag besucht der Minister außerdem noch das Klinikum in Ludwigslust, um dort mit der Belegschaft zu sprechen. Themen sind unter anderem Fitness in der Arbeitswelt oder wie mithilfe von künstlicher Intelligenz frühzeitig Alzheimer diagnostiziert werden kann. Auf der Konferenz tauschen sich rund 600 Teilnehmende aus. Das Partnerland ist in diesem Jahr Litauen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 30.05.2024 | 07:00 Uhr