Stand: 16.03.2021 12:46 Uhr Rostock: Geständnis im Drogenschmuggel-Prozess

Im Prozess um Drogenschmuggel hat der 33-jährige Angeklagte vor dem Landgericht Rostock ein Geständnis abgelegt. Der Mann war Anfang Oktober 2020 im Rostocker Überseehafen von Zollbeamten mit 15 Kilogramm Kokain in der Reserverad-Mulde seines Autos gestoppt worden. Das Rauschgift hat einen Schwarzmarktwert von rund 750.000 Euro. Laut Anklage soll er die Drogen von Belgien aus nach Deutschland eingeführt haben, um sie in Schweden weiter zu verkaufen. Als Motiv für die Kurierfahrt gab der Angeklagte finanzielle Schwierigkeiten an. | 16.03.2021 12:45