Stand: 03.08.2022 17:17 Uhr Rostock: Geklautes Kupfer in Berlin aufgetaucht

Nachdem sie am vergangenen Wochenende in der Region Rostock fast acht Tonnen Kupferkabel bei der Deutschen Bahn gestohlen hatten, wollten die Diebe es in Berlin zu Geld machen. Wie die Bundespolizei mitteilte, beobachtete ein Zeuge, wie ein Mann eine Ladung mit drei Kupferkabel-Trommeln und weitere Kabelstücke bei einem Schrotthändler ablud. Der alarmierten Polizei erklärte der Händler, der "Lieferant" habe eine Kopie seines Ausweises vorgewiesen, den er nicht akzeptiert habe. Trotz Aufforderung sei der Verdächtige nicht mit seinem Original-Ausweis zurückgekehrt. Anhand der Nummern auf den Kabeltrommeln war klar, dass die Ladung aus Rostock stammte. | 03.08.2022 17:15