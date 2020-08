Stand: 14.08.2020 09:41 Uhr - NDR 1 Radio MV

Rostock: Gekenterter Kajakfahrer aus Ostsee gerettet

Auf der Ostsee vor Rostock ist ein Kajakfahrer gekentert - und gerettet worden. Die Besatzung eines einlaufenden Tankers hatte den 60-jährigen Mann am Donnerstagabend mit seinem gekenterten Kajak etwa fünf Kilometer vor Warnemünde gesichtet und per Funk Hilfe gerufen. Die Seenotretter konnten den stark unterkühlten Mann an Bord holen. Er kam in die Uniklinik Rostock. | 14.08.2020 09:40