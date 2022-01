Stand: 23.01.2022 18:57 Uhr Rostock: Gedenksteine für ermordete Juden gereinigt

Mehr als 50 Freiwillige haben die 70 Denksteine für ermordete Rostocker Jüdinnen und Juden gereinigt. Der Förderverein des Max-Samuel-Hauses hatte anlässlich des Holocaust-Gedenktages am 27. Januar dazu aufgerufen. Mit einem so großen Andrang habe er gar nicht gerechnet, sagte der Vereinsvorsitzende Jan-Peter Schulze. So konnten mehr Steine gereinigt werden als geplant. Am 27. Januar wird Pandemie-bedingt zum dezentralen Gedenken am Denkmal für die Opfer des Faschismus im Rosengarten aufgerufen. | 23.01.2022 18:57

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 23.01.2022 | 19:00 Uhr