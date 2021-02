Stand: 25.02.2021 15:08 Uhr Rostock: Gedenken an ermordeten Mehmed Turgut

In Rostock haben Politiker der Stadt des ermordeten Mehmed Turgut gedacht. Er war vor 17 Jahren vom sogenannten Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) ermordet worden. Am Mehmet Turgut-Mahnmal legten Bürgerschaftspräsidentin Lück und Oberbürgermeister Madsen einen Kranz nieder. Der Rassismus reiche noch immer weit in die Gesellschaft hinein. Man könne nicht mehr von einem Rand sprechen, sagte Lück. Turgut wurde in diesem Stadtteil erschossen, als er 2004 hier in einem Döner-Imbiss arbeitete. Turgut ist eines von zehn Opfern aus der NSU-Mordserie. | 25.02.2021 15:08