Stand: 18.07.2022 04:56 Uhr Rostock: Gartenlaube abgebrannt - Mann schwer verletzt

Ein Mann ist bei einem Brand einer Gartenlaube am Sonntag in Rostock schwer verletzt worden. Der 69-jährige Besitzer der Laube sei bei Eintreffen der Einsatzkräfte mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in der Nähe der Laube aufgefunden worden, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Er wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Gartenlaube brannte den Angaben zufolge vollständig aus. Wie es zu dem Feuer kam und wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar. | 18.07.2022 04:55