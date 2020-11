Stand: 26.11.2020 07:25 Uhr Rostock: Fünf Verletzte bei Unfall - Verursacher wohl betrunken

Bei einem Verkehrsunfall in Rostock sind fünf Menschen verletzt worden. Ein Auto war am Mittwochabend nach Polizeiangaben mit sehr hoher Geschwindigkeit in eine Kreuzung gefahren und rammte einen stehenden Wagen und schob diesen auf ein weiteres Auto. Insgesamt wurden fünf Insassen aus den beiden stehenden Autos mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sollen der Unfallverursacher betrunken unterwegs gewesen sein. | 26.11.2020 07:24