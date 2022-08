Stand: 08.08.2022 19:38 Uhr Rostock: Fünf Businsassen nach Vollbremsung verletzt

Mehrere Personen sind am Montag bei einem Unfall in Rostock verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 17.15 Uhr am Mühlendamm. Ein Linienbus wollte am Haltepunkt Flussbad wieder in den fließenden Verkehr einfahren. Weil dieser aber plötzlich stockte, musste der Fahrer eine Vollbremsung einleiten. In der Folge stürzten mehrere Personen, fünf verletzten sich dabei. Drei der Insassen mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gefahren werden. Im Bus befanden sich nach Angaben der Polizei zum Unfallzeitpunkt 80 Personen. Ein Sachschaden ist nicht entstanden. | 08.08.2022 19:38