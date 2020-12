Stand: 15.12.2020 13:49 Uhr Rostock: Führungswechsel beim LALFF

In Rostock steht beim Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei, kurz LALFF, nach 15 Jahren seit seiner Gründung ein Führungswechsel an. Der inzwischen 65 Jahre alte Direktor Frerk Feldhusen geht in den Ruhestand. Auf ihn folgt der Amtsvize und Leiter des Landespflanzenschutzdienstes, Joachim Vietinghoff. Aktuell arbeitet das LALLF in der Corona-Diagnostik eng mit den Gesundheitsämtern zusammen. Weitere Schwerpunkte sind die Vogelgrippesituation und die Vorsorge hinsichtlich der Afrikanischen Schweinepest. | 15.12.2020 13:49