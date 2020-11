Stand: 22.11.2020 17:05 Uhr Rostock: Friedlicher Protest gegen Corona-Maßnahmen

In insgesamt 19 Städten Deutschlands haben Menschen am Sonntag mit sogenannten Schweigemärschen gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Auch in Rostock beteiligten sich rund 380 Menschen daran. Nach Polizeiangaben verlief die Demonstration ohne größere Vorkommnisse. Alle Beteiligten hätten sich an die entsprechenden Regeln gehalten. Auch in Waren an der Müritz war ein solcher Marsch geplant. Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte untersagte sie jedoch mit Verweis auf das Sonn- und Feiertagsgesetz, wonach am Totensonntag keine öffentliche Versammlung gestattet ist. | 22.11.2020 17:05