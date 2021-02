Stand: 14.02.2021 16:57 Uhr Rostock: Frau verletzt sich beim Rodeln

In den Kösterbecker Bergen bei Rostock hat sich am Sonntagnachmittag eine Frau beim Rodeln verletzt. Nach Angaben des Kreissprechers war sie bei der Abfahrt mit einem anderen Schlitten zusammengestoßen. Dabei verletzte sie sich an der Schulter. Weil der Unfallort nicht so einfach zu erreichen war, wurde die Feuerwehr hinzugerufen. Der Notarzt kam mit einem Rettungshubschrauber. | 14.02.2021 16:57