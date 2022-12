Rostock: Frau stirbt bei Straßenbahn-Unfall in Lütten Klein Stand: 15.12.2022 12:06 Uhr In Rostock ist eine ältere Dame bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Laut Polizei wurde sie von einer Straßenbahn erfasst, als sie am Donnerstagvormittag kurz nach 10.30 Uhr im Rostocker Stadtteil Lütten Klein die Straße überqueren wollte.

Der Fahrer der Straßenbahn habe noch geklingelt, aber die Frau hat nicht reagiert, wodurch sie von der Straßenbahn frontal erfasst wurde. Die Rettungskräfte konnten die Frau nicht mehr reanimieren. Über weitere Verletzte gibt es bisher keine Auskunft.

Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet

Die Linien 1 und 5 der Rostocker Straßenbahn sind aktuell in Lütten Klein bis auf weiteres unterbrochen. Sie fahren nur bis zur Thomas-Morus-Straße in Evershagen und von dort ist ein Ersatzverkehr mit Bussen zur Mecklenburger Allee in Lichtenhagen eingerichtet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 15.12.2022 | 12:00 Uhr