Stand: 07.10.2022 15:48 Uhr Rostock: Frau soll Wohnungsbrand in Lichtenhagen gelegt haben

Der Wohnungsbrand am Donnerstag im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen ist offenbar aufgeklärt. Dringend tatverdächtig ist laut Polizei eine 31-jährige Rostockerin, für die das Amtsgericht Rostock die einstweilige Unterbringung angeordnet hat. Die Frau wurde bereits in die Klinik für Forensische Psychiatrie Rostock überstellt. Ihr wird vorgeworfen, das Feuer in ihrer eigenen Wohnung gelegt zu haben. Nur durch Zufall seien keine Schwerstverletzten zu beklagen gewesen, so die Polizei.

