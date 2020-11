Stand: 02.11.2020 11:14 Uhr Rostock: Frau angefahren - Ermittlungen gegen Promille-Fahrer

Wegen fahrlässiger Körperverletzung und Straßenverkehrsgefährung muss sich ein Autofahrer nach einem Unfall in Rostock verantworten. Den Ermittlungen zufolge hatte der Mann mit 1,6 Promille Alkohol im Blut am vergangenen Donnerstag am Schutower Kreuz eine Radfahrerin angefahren und war danach mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Die 41-jährige Radfahrerin hatte lebensgefährliche Verletzungen erlitten, zu ihrem aktuellen Gesundheitszustand konnte die Polizei nichts sagen. | 02.11.2020 11:13