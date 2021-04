Stand: 29.04.2021 07:57 Uhr Rostock: Fimfestival "Fish" startet online

Mit mehr als 40 Kurzfilmen startet am Donnerstagnachmittag das Filmfestival "Fish" in Rostock. Neu in diesem Jahr ist ein so genanntes "Fish-TV", eine Art online Fernsehprogramm mit vier verschiedenen Kanälen. Dort sind unter anderem Livestreams mit Filmgesprächen und Jurydiskussionen, Quiz-Formate, Musikvideos und DJ Auftritte zu sehen. Abrufbar ist das Programm ab 18:00 Uhr auf der Internetseite des Festivals. Am Nachmittag wird der Medienkompetenzpreis Mecklenburg-Vorpommern verliehen - er geht an Projekte für nachhaltige und innovative Medienarbeit mit Kindern und Jugendlichen. | 30.04.2021 07:58