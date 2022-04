Stand: 28.04.2022 05:22 Uhr Rostock: Filmfestival "Fish" beginnt am Stadthafen

In Rostock startet am Nachmittag das Filmfestival "Fish" im Stadthafen. Bis Sonntag werden dort knapp 70 Filme gezeigt. Schwerpunkt des Events sind Kurzfilme junger Filmschaffender aus Deutschland und dem Ostseeraum. In zwei Wettbewerben werden diese präsentiert und prämiert. Für den deutschen Wettbewerb "Junger Film" wurden 470 Kurzfilme eingereicht, die in den vergangenen zwei Jahren von jungen Filmschaffenden unter 27 Jahren gedreht worden sind. Für den Ostseeraum-Wettbewerb "Offshorts" wurden 139 Filme eingereicht. | 28.04.2022 05:22