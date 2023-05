Stand: 22.05.2023 08:05 Uhr Rostock: Feuerwehr zu zwei Bränden ausgerückt

In der Nacht zum Montag hat es in Rostock gleich zweimal gebrannt. In einer Wohnsiedlung in Toitenwinkel stand Sperrmüll in Flammen. Ein Auto, das daneben abgestellt war, fing Feuer und brannte aus. Ein weiteres Fahrzeug wurde beschädigt. Die Polizei vermutet in diesem Fall Brandstiftung. In einem anderen Fall war die Feuerwehr in einer Kleingartenanlage in der Südstadt im Einsatz. Hier brannte eine Gartenlaube vollständig aus. Zur Ursache ist noch nichts bekannt. Auch hier wurde niemand verletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 22.05.2023 | 07:00 Uhr