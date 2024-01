Stand: 19.01.2024 15:47 Uhr Rostock: Festnahme eines 27-Jährigen nach versuchtem Raub

In Rostock wird gegen einen 27-jährigen ermittelt. Der Mann hatte gestern versucht aus einem Baumarkt diverse Gegenstände zu stehlen. Als ein Mitarbeiter ihn stellte, bedrohte er diesen mit einem Spaten. Hinzugezogene Polizeibeamte stellten dann fest, dass der 27-Jährige bereits wegen eines schweren Raubes per Haftbefeht gesucht wurde. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 19.01.2024 | 16:30 Uhr