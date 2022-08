Stand: 01.08.2022 09:45 Uhr Rostock: Falschgeldbetrüger gefasst - weitere Ermittlungen

Die Polizei in Rostock hat zwei mutmaßliche Falschgeldbetrüger gefasst. Wie ein Polizeisprecher sagte, wurden die beiden jungen Männer seit Freitag mit Fahndungsfotos gesucht. Nach einer Reihe von Hinweisen wurden sie bereits wenige Stunden später in Rostock gefunden. Bei den sich anschließenden Durchsuchungen sicherten die Beamten in den Wohnungen der Verdächtigen. Das Rostocker Duo soll seit Anfang Juni in mindestens 60 Fällen mit "Blüten" bezahlt haben. Die genaue Höhe des Schadens sollen die weiteren Ermittlungen ergeben. | 01.08.2022 09:44