Rostock: Falscher Paketbote überfällt Rentnerin in ihrer Wohnung Stand: 16.01.2022 17:57 Uhr In Rostock-Evershagen hat ein bislang unbekannter Täter eine 65-jährige Frau in ihrer Wohnung mit einem Messer verletzt und ihr die Handtasche geraubt. Er hatte sich als Paketbote ausgegeben.

Ein unbekannter Täter hat in Rostock-Evershagen eine Rentnerin in ihrer Wohnung mit einem Messer verletzt und ihr die Handtasche geraubt. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann sich als Paketbote ausgegeben und sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung der Frau verschafft. Er verletzte sie mit einem Messer am Hals und schlug ihr drei Zähne aus. Nach der Tat verschwand der Mann.

Ähnlicher Vorfall kurze Zeit später

Kurze Zeit später kam es nach Angaben der Polizei in der Nähe zu einem ähnlichen Vorfall. Knapp eine halbe Stunde später wurden Polizeibeamte zu einem Mehrfamilienhaus gerufen. Sie fanden einen älteren Mann, der ebenfalls am Hals verletzt war. Das erste Opfer konnte trotz seiner Verletzungen eine Täterbeschreibung abgeben. Demnach sucht die Polizei nach einem Mann zwischen 35 und 40 Jahren, der gebrochen Deutsch spricht. Ob es zwischen den beiden Vorfällen einen Zusammenhang gibt, ist derzeit unklar.

