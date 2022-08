Stand: 15.08.2022 09:27 Uhr Rostock: Fahrplanänderungen bei RSAG und Rebus

Aufgrund von Personalmangel reduziert die Rostocker Straßenbahn AG von Montag an ihren Fahrplan. Die Straßenbahnlinie 2 fällt bis auf weiteres komplett aus, die Buslinie 34 wird zu einem Abruftaxi. Wer sie nutzen will, muss das eine halbe Stunde vorher anmelden. Gleichzeitig wird der Busverkehr im Norden der Stadt etwas besser: Die Linie 38 fährt nun von Lütten Klein verlängert weiter bis nach Lichtenhagen. Auch das Busunternehmen Rebus ändert seinen Fahrplan: Von heute an fährt die Linie 121 zwischen Rostock und Kühlungsborn häufiger. | 15.08.2022 09:26

