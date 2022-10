Stand: 09.10.2022 08:49 Uhr Rostock: Fahranfängerin fährt gegen Laterne - Wagen überschlägt sich

Eine Fahranfängerin hat kurz vor 7 Uhr am Sonntagmorgen einen Verkehrsunfall in der Rostocker Straße Am Strande verursacht. Die 20-Jährige rammte mit dem Wagen ihres Vaters eine Laterne. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug. Die junge Frau sei leicht verletzt in eine Klinik gebracht worden, so die Polizei. Sie sei nicht unter Alkoholeinfluss gefahren, es werde aber der Verdacht auf Einfluss von Betäubungsmitteln geprüft.

