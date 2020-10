Stand: 04.10.2020 08:44 Uhr Rostock: FC Hansa trifft zuhause auf KFC Uerdingen

Der FC Hansa Rostock will sich am Mittag beim zweiten Heimspiel der Saison in der dritten Liga den zweiten Sieg holen. Dabei trifft Hansa auf den KFC Uerdingen. Hansa hatte den Heimauftakt mit 3:1 gegen den MSV Duisburg gewonnen, Uerdingen ist dagegen noch sieglos. Die Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) setzt wie gewohnt Zusatzbusse in Richtung Ostseestadion ein. | 04.10.2020 09:00