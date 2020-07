Stand: 27.07.2020 06:15 Uhr - NDR 1 Radio MV

Rostock: FC Hansa startet in die Saisonvorbereitung

Der FC Hansa Rostock startet am Montag die Vorbereitung für die Saison in der 3. Fußball-Liga. Zunächst müssen die Neuzugänge antreten, bevor am Mittwoch die komplette Mannschaft in das Übungsprogramm einsteigt. Die Hanseaten haben mit Verteidiger Damian Roßbach, den beiden Mittelfeldspielern Björn Rother und Manuel Farrona Pulido sowie Außenstürmer Gian Luca Schulz vier Neue verpflichtet. Vier Testspiele soll es bislang geben, darunter auch eines beim Zweitligisten Hamburger SV. Alle Partien müssen wegen der Corona-Pandemie ohne Zuschauer stattfinden. | 27.07.2020 06:08