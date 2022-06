Stand: 15.06.2022 10:05 Uhr Rostock: Expertinnen und Experten treffen sich zu Nordischen Baumtagen

Zum 30. Mal finden ab heute in Rostock die Nordischen Baumtage statt. Bäume werden angesichts des Klimawandels immer wichtiger heißt es dazu aus der Rostocker Stadtverwaltung, die die Nordischen Baumtage mit organisiert. Im Mittelpunkt stehen dementsprechend klimatisch angepasste Bäume, Bewässerungssysteme und sogenannte Schwammstädte, in denen Regenwasser gesammelt statt abgeleitet wird. Neben Fachvorträgen gibt es auch Exkursionen, wie am Nachmittag in die Rostocker Heide. Deutschlandweit einmalig sei das 30-jährige Jubiläum der Nordischen Baumtage. Keine andere Stadt habe so eine lange Tradition von Baumpflegetagen. Rund 120 Expertinnen und Experten sind bei der Tagung bis zum Freitag dabei. | 15.06.2022 10:04

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 15.06.2022 | 08:30 Uhr