Stand: 19.07.2023 11:52 Uhr Rostock: Ex-Polizist wegen Missbrauchs verurteilt

Das Rostocker Amtsgericht hat einen 53-jährigen Ex-Polizisten wegen Missbrauchs seiner Stief-Enkelin 2017 und eines weiteren Mädchens 2018 zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Der Angeklagte wurde wegen Fluchtgefahr in Handschellen abgeführt. Er stritt bis zuletzt die Taten ab und kündigte an, in Berufung zu gehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 19.07.2023 | 11:55 Uhr