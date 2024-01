Stand: 19.01.2024 13:50 Uhr Rostock: Ex-Hanse-Sail-Chef Holger Bellgardt gestorben

Der langjährige Chef der Rostocker Hanse Sail, Holger Bellgardt, ist nach schwerer Krankheit verstorben. Das bestätigte das Hanse-Sail-Büro auf Nachfrage. Bellgardt, Jahrgang 1961, übernahm das Amt 1998 vom späteren Oberbürgermeister Roland Methling und war mehr als 20 Jahre das Gesicht der Hanse Sail, ehe er an Krebs erkrankte. Noch bis zuletzt arbeitete er, so es seine schwere Krankheit zuließ, teilte das Veranstaltungsbüro des maritimen Volksfestes am Freitag mit. Bellgardt hinterlässt eine Frau und zwei erwachsene Kinder.

