Rostock: Erstrunden-Aus für Empor-Handballer im DHB-Pokal

Die Handballer des HC Empor Rostock sind in der ersten Runde des DHB-Pokals ausgeschieden. Der Zweitliga-Aufsteiger unterlag am Sonnabend dem neuen Liga-Rivalen SG BBM Bietigheim mit 19:26 (8:14). Bester Werfer der Mecklenburger war vor 300 Zuschauern Spielmacher Robin Breitenfeld mit sechs Toren. Das erste Punktspiel bestreiten die Rostocker am 12. September gegen Bundesliga-Absteiger HSG Nordhorn-Lingen. | 29.08.2021 09:02