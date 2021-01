Rostock: Erste Tablets für Homeschooling kommen an Stand: 07.01.2021 15:11 Uhr Viele Schülerinnen und Schüler im Land werden vorerst online zu Hause unterrichtet und brauchen dafür zum Beispiel Tablets. Finanziell benachteiligte Jugendliche benötigen Unterstützung bei der Beschaffung der technischen Ausrüstung.

Das Land hatte Städten und Gemeinden Gelder zur Verfügung gestellt, damit Tablet-Computer für die Schulen beschafft werden können. In Rostock zum Beispiel kommen am Donnerstag die ersten 1.000 iPads an. Zunächst wird die Software installiert bevor die Geräte am Dienstag an die Schulen verteilt werden.

2.000 Geräte waren für November angekündigt

Im August vergangenen Jahres waren eigentlich 2.000 Geräte für November 2020 angekündigt worden. Nach Angaben eines Sprechers dauerte die Organisation und die Produktion der Geräte aber länger als erhofft. Außerdem habe der Auftrag europaweit ausgeschrieben werden müssen, was viel Zeit in Anspruch genommen habe. Die restlichen 1.000 elektronischen Geräte für Rostock sollen etappenweise bis Ende Februar geliefert und verteilt werden.

Wer bekommt ein Tablet, wer nicht?

Insgesamt hat das Land bisher rund 9 Millionen Euro für die Ausrüstung von Schulen und Schülern in Mecklenburg-Vorpommern ausgezahlt. Unklar ist noch, welche Kinder und Jugendliche ein Tablet bekommen sollen. Nach Angaben des Schulleiters der Hundertwasser Gesamtschule in Rostock, Olaf Meyer, wäre es hilfreich, wenn es Vorgaben gebe. Es sei schwierig zu entscheiden, wer bedürftig sei und wer nicht. Meyer vermutet, dass die 2.000 Geräte für Rostock nicht reichen werden. Allein die Hunderwasser Schule benötigt nach seiner Schätzung 300 Tablets.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 07.01.2021 | 18:15 Uhr