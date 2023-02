Stand: 13.02.2023 14:13 Uhr Rostock: Erneut mehrere Autos zerkratzt

In Rostock sind erneut zahlreiche Fahrzeuge durch bisher unbekannte Täter beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei wurden am Wochenende an 17 in der Kröpeliner Tor Vorstadt abgestellten Autos der Lack zerkratzt. Es ist der zweite Vorfall dieser Art innerhalb weniger Tage. Am vergangenen Mittwoch hatten Unbekannte in Toitenwinkel Autos beschädigt. Das Kriminalkommissariat Rostock hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

