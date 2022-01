Stand: 13.01.2022 10:49 Uhr Rostock: Erneut Frauen im Vorbeifahren bespritzt

In Rostock hat ein Radfahrer erneut Frauen beim Vorbeifahren mit Flüssigkeit bespritzt. Laut Polizei ereigneten sich die Fälle am Donnerstagmorgen in der Innenstadt. Ernsthaft verletzt wurde anscheinend niemand, die Fahndung nach dem Täter laufe. Inzwischen wurden seit dem 3. Januar acht Frauen im Alter von 17 bis 25 Jahren Opfer derartiger Attacken. Welcher Art die Flüssigkeit jeweils war, sei noch unklar. Es handele sich aber nicht um Säure oder eine andere ätzende Flüssigkeit. | 13.01.2022 10:49