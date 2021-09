Rostock: Ermittlungen nach Großbrand in Rostock Stand: 21.09.2021 05:58 Uhr Die Feuerwehr hat den Brand im Rostocker Überseehafen unter Kontrolle - noch immer aber halten sich die Feuerwehrleute bereit, falls das Feuer aufflammt. Die Kriminalpolizei kündigt weitere Untersungen an.

Gegen 17.15 Uhr am Montag war bei der Feuerwehrleitstelle die Meldung eingegangen, dass auf dem Gelände der Großtanklager-Ölhafen Gesellschaft eine Lagerhalle in Flammen steht. In dem 600 Quadratmeter großen Gebäude befand sich Rohmaterial zur Herstellung von Kunststoffen. Nach Angaben der Stadt Rostock brannten am frühen Abend zunächst Unrat und Verpackungsmüll auf einer Fläche vor der Halle. Dann griffen die Flammen auf das Innere der Lagerhalle über.

Videos 1 Min Großbrand in Lagerhalle im Rostocker Überseehafen Weil der Wind ungünstig steht, wurden die Rostocker aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. 1 Min

80 Einsatzkräfte der Rostocker Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Kurz nach 19 Uhr brachten die Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle. Laut Polizei haben Schaulustige die Löscharbeiten erschwert. Die Brandursache ist noch unklar.

Rauchwolke im gesamten Stadtgebiet zu sehen

Die Rauchentwicklung war zwischenzeitlich enorm. Weil der Wind aus Nordost wehte, zog die Rauchwolke nicht nur über die angrenzenden Stadtteile Dierkow und Toitenwinkel, sondern über das gesamte Stadtgebiet. Rostocker waren gewarnt worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Mithilfe von Messgeräten auf einem Erkundungswagen prüften Experten, ob eine Gefahr für das Umfeld besteht, doch sie konnten keine erhöhten Gefahrstoffwerte im Umfeld des Einsatzortes festgestellen. Die Stahlkonstruktion des Hallendaches allerdings stürzte aufgrund der Hitze ein.

