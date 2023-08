Rostock: Entwarnung nach vermeintlichem Bombenfund Stand: 19.08.2023 15:40 Uhr Nach neusten Erkenntnissen der Polizei handelte es sich bei der heutigen Fund um keine Bombe. Der Straßen- und S-Bahnverkehr war am Samstagvormittag in Rostock vorübergehend beeinträchtigt.

Laut Angaben der Polizei geht von dem Fund in der Rostocker Innenstadt keine Gefahr aus. Der Munitionsbergungsdienst stellte fest, dass es sich um keine Munition oder Sprengkörper handelt. Was es genau ist, konnte zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend gesagt werden. Der Stoff wird durch die Feuerwehr Rostock beseitigt. In der Zwischenzeit wurden alle Sperrungen wieder aufgehoben.

Verkehr in Rostock wieder frei

Die vermeintliche Bombe wurde am Vormittag in der Carl-Hopp-Straße gefunden. Wegen des Erscheinungsbildes war nicht auszuschließen, dass es sich um einen Blindgänger handeln könnte, zudem stieg leichter Rauch auf. Die Gegend wurde daraufhin weiträumig abgesperrt und der Munitionsbergungsdienst alarmiert. Mehre Straßen waren vorrübergehend gesperrt und auch der S-Bahnverkehr zwischen dem Hauptbahnhof und Warnemünde war ausgesetzt. Dies hatte vor Beginn des Hansaspiels zu Verzögerungen bei der Anreise der Fans geführt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 19.08.2023 | 13:00 Uhr