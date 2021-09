Rostock: Entwarnung nach Großbrand im Überseehafen Stand: 20.09.2021 21:16 Uhr Im Rostocker Überseehafen ist am Montag eine Lagerhalle in Brand geraten. Nach Angaben der Feuerwehr wurden in dem 20 mal 30 Meter großen Gebäude Plastikrohteile gelagert. Am Abend konnte Entwarnung gegeben werden.

Gegen 17.15 Uhr ging bei der Feuerwehrleitstelle die Meldung ein, dass auf dem Gelände der Großtanklager-Ölhafen Gesellschaft eine Lagerhalle in Flammen steht. In dem 600 Quadratmeter großen Gebäude befanden sich nach Angaben der Leitstelle Plastikrohteile. 80 Einsatzkräfte der Rostocker Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Am Abend brachten die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle. Eine Brandwache soll über Nacht vor Ort bleiben.

Rauchwolke im gesamten Stadtgebiet zu sehen

Die Rauchentwicklung war zwischenzeitlich enorm. Weil der Wind aus Nordost wehte, zog die Rauchwolke nicht nur über die angrenzenden Stadtteile Dierkow und Toitenwinkel, sondern über das gesamte Stadtgebiet. Anwohner im Norden Rostocks sollten Fenster und Türen geschlossen halten.

Mithilfe von Messgeräten auf einem Erkundungswagen konnten keine erhöhten Gefahrstoffwerte im Umfeld des Einsatzortes festgestellt werden. Allerdings stürzte die Stahlkonstruktion des Hallendaches aufgrund der Hitze ein.

Weitere Informationen Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 20.09.2021 | 18:30 Uhr