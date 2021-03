Stand: 15.03.2021 14:35 Uhr Rostock: Entwarnung - kein Asiatischer Laubholzbockkäfer

Aufatmen unter Förstern und Gärtnern: Die entdeckten Bohrlöcher an Birken in Rostock stammen nicht vom Asiatischen Laubholzbockkäfer. Zu diesem Ergebnis kommt auch das Julius-Kühn-Institut in Braunschweig. Die Experten hatten DNA-Spuren ausgewertet und konnten den Käfer nicht nachweisen, dafür aber den Blausieb. Den heimischen Schmetterling hatte zuvor auch das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei vermutet. Er bohrt ähnliche Löcher wie der Asiatische Laubholzbockkäfer, ist aber längst nicht so schädlich. Um sicher zu gehen, wird das betroffene Gebiet in Rostock-Warnemünde nun über ein Monitoring überwacht. | 15.03.2021 14:34