Stand: 04.06.2023 18:42 Uhr Rostock: Empor-Handballer verlieren Nordduell gegen Lübeck

In der 2. Handball Bundesliga hat der HC Empor Rostock hat auch das letzte Heimspiel der Saison verloren - im Derby gegen VfL Lübeck-Schwartau unterlagen die Rostocker mit 34:35. Nach dem Spiel wurden zehn Spieler verabschiedet - es ist der größte Kader-Umbruch seit 2017 für Empor. Am kommenden Mittwoch steht dann noch das letzte Spiel der Saison an - auswärts bei Dormagen.

