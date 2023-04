Stand: 08.04.2023 18:45 Uhr Rostock: Empor-Handballer unterliegen im Heimspiel

In der zweiten Handball-Bundesliga hat Empor Rostock gegen Eisenach 21:24 verloren und ist weiter in Abstiegsgefahr. Zur Pause hatte es noch 11:11 gestanden. Zehn Spiele haben die Hansestädter insgesamt noch Zeit, den Abstieg in die 3. Liga zu vermeiden.

