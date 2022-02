Stand: 13.02.2022 18:38 Uhr Rostock: Empor-Handballer unterliegen Nordhorn-Lingen

Die Handballer des HC Empor Rostock haben in der zweiten Bundesliga beim Tabellen-Zweiten HSG Nordhorn-Lingen mit 23:29 (8:14) verloren. Am Sonnabend wartet in Coburg die nächste Auswärtsaufgabe auf die Mecklenburger. | 13.02.2022 18:38