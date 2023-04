Stand: 08.04.2023 07:37 Uhr Rostock: Empor-Handballer treten gegen Eisenach an

Die Empor-Handballer treffen am Nachmittag in der Rostocker Stadthalle auf den ThsV Eisenach. Es geht bei dem Spiel um den Klassenerhalt. Elf Spiele haben die Hansestädter insgesamt noch Zeit, den Abstieg in die 3. Liga zu vermeiden. Empor hat die gesamte Saison über aufgrund zahlreicher verletzter Spieler erst fünf von bislang 27 Spielen gewinnen können. Die heutige Partie beginnt um 17 Uhr.

