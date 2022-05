Stand: 29.05.2022 06:10 Uhr Rostock: Empor-Handballer schaffen Klassenerhalt

Der HC Empor Rostock hat den Klassenerhalt in der zweiten Handball-Bundesliga geschafft. Nach einem 32:29 (14:14)-Heimsieg gegen den TV Hüttenberg profitierten die Norddeutschen von einer Niederlage des Konkurrenten Ferndorf, das sein Heimspiel am 'Samstagabend gegen Bietigheim mit 30:32 verlor. Damit stand endgültig fest, dass Empor auf keinen der Abstiegsplätze mehr abrutschen kann. Zuvor hatten die Rostocker am Nachmittag gegen den TV Hüttenberg eine starke Vorstellung geboten und vor gut 3.100 Zuschauern in der Stadthalle den Tabellen-Vierten besiegt. Ergebnisse und Tabelle | 29.05.2022 06:05

