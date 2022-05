Stand: 28.05.2022 17:46 Uhr Rostock: Empor-Handballer mit Erfolg im Abstiegskampf

Die Handballer des HC Empor Rostock haben am 36. Spieltag wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga geholt. Die Norddeutschen bezwangen am Sonnabend in der Rostocker Stadthalle den Tabellen-Vierten TV Hüttenberg mit 32:29 (14:14) und vergrößerten den Abstand zu den Abstiegsrängen. Sollte Großwallstadt am Abend seine Partie gegen Essen nicht gewinnen, hätte Rostock den Klassenerhalt gesichert. Ergebnisse und Tabelle | 28.05.2022 17:45

