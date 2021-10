Stand: 03.10.2021 17:54 Uhr Rostock: Empor-Handballer kassieren erste Saison-Niederlage

Der HC Empor Rostock hat in der zweiten Handball-Bundesliga seine erste Saison-Niederlage einstecken müssen. Die Rostocker verloren in eigener Halle gegen die SG BBM Bietigheim mit 29:32 (15:11). Noch in der ersten Hälfte hatten die Rostocker die Partie weitgehend dominiert und lagen zwischenzeitlich mit sechs Treffern in Front. Doch die Gäste kämpften sich wieder heran und gingen fünf Minuten vor Schluss erstmals in Führung. Empor war zuvor als Aufsteiger mit drei Siegen in die neue Spielzeit gestartet. | 03.10.2021 17:53

