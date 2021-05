Stand: 16.05.2021 14:15 Uhr Rostock: Empor-Handballer in Aufstiegsrunde gegen Pfullingen

Die Handballer des HC Empor Rostock treffen in der Zwischenrunde um den Zweitliga-Aufstieg auf den VfL Pfullingen. Die Schwaben hatten sich am Sonnabend mit 34:32 beim TV Willstedt durchgesetzt und stehen damit als Zweiter der Gruppe B fest. Die Mecklenburger schließen die Gruppe A als Dritter ab. Das Hinspiel findet am kommenden Wochenende in Rostock statt, das Rückspiel eine Woche später im Südwesten. Im Anschluss an die vier Duelle der Zwischenrunde werden in zwei Finalpartien in Hin- und Rückspiel die beiden Zweitliga-Aufsteiger ermittelt. | 16.05.2021 14:14