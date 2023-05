Stand: 13.05.2023 07:30 Uhr Rostock: Empor-Handballer besiegen Konstanz 40:31

In der zweiten Handball-Bundesliga haben die Männer des HC Empor das Kellerduell gegen die HSG Konstanz gewonnen: In der Rostocker Stadthalle stand es am Freitagabend bei Abpfiff 40:31 (20:15). Die Mecklenburger haben mit diesem klaren Sieg im Abstiegskampf zwar den Abstand verkürzt, der Verbleib in der 2. Handball-Liga ist aber weiter stark gefährdet. Die Rostocker stehen auf dem vorletzten Platz der Tabelle.

