Stand: 05.10.2020 10:39 Uhr Rostock: Eishalle wegen technischen Defekts geschlossen

Die Eishockeyspieler der Rostocker Piranhas sind zur Zeit ohne Spielstätte. Die Rostocker Eishalle musste bereits am Freitag wegen technischer Probleme schließen. An der Kühlanlage ist giftiges Ammoniak ausgetreten. Eine Reparatur wird voraussichtlich drei Wochen dauern. Der Hamburger Eis- und Rollsportverband hat den Rostockern Piranhas Trainingszeiten in Farmsen zur Verfügung gestellt. Die 100 Shorttracker vom ESV haben hingegen keine Ausweichmöglichkeiten. In einem Krisengespräch sollen weitere Schritte beraten werden. | 05.10.2020 10:39