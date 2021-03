Stand: 24.03.2021 07:47 Uhr Rostock: Eishalle wegen mangelhafter Rohre erneut gesperrt

Die Rostocker Eishalle ist vom Staatlichen Amt für Umwelt und Natur erneut gesperrt worden. Ein Gutachten habe erhebliche Mängel an den Rohren festgestellt, durch die Ammoniak fließt, hieß es. Damit besteht die Gefahr, dass die Chemikalie austritt. Die Reparatur war eigentlich nach dem Saisonende geplant. Nun trifft die überraschende Schließung gerade auch die Rostock Piranhas. Der Eishockey-Club hatte in der kommenden Woche seine Heimspiele in der Halle absolvieren wollen. Wegen der in die Jahre gekommenen Kühlanlage war die Halle bereits im vergangenen Jahr kurzfristig geschlossen worden. | 24.03.2021 07:47