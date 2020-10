Stand: 03.10.2020 10:21 Uhr Rostock: Eishalle muss vorrübergehend geschlossen werden

Die Rostocker Eishalle muss für einige Monate geschlossen werden. Wie das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt mitteilte, sind bei Wartungsarbeiten erhebliche Mängel an der Ammoniakanlage aufgefallen. Sie ist für die Herstellung des Eises zuständig. Die Reparatur werde erst Anfang 2021 abgeschlossen sein, so die Stadtverwaltung. Oberbürgermeister Madsen kündigte an, er werde der Bürgerschaft vorschlagen, Planungen für eine neue Eishalle auf den Weg zu bringen. Die Eishalle wurde Anfang der 1970er Jahre gebaut, die Kühlanlage ist rund 30 Jahre alt. | 03.10.2020 10:20