Stand: 28.01.2021 14:08 Uhr Rostock: Einzelhändler demonstrieren gegen Corona-Maßnahmen

In der Rostocker Innenstadt haben Geschäftsleute und deren Mitarbeiter am Donnerstagmittag auf die Notlage des Einzelhandels im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen aufmerksam gemacht. Die Händler seien wegen der fehlenden Einnahmen verzweifelt, sagte die Geschäftsführerin eines Modehauses. In vielen Läden und Lagern stapelten sich Wintersachen, weil die Geschäfte im Lockdown geschlossen sind. Die Unterstützungen würden nicht reichen. Rostocks Oberbürgermeister Madsen beteilige sich an der Aktion. | 28.01.2021 14:08